مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 العديد من المباريات في الدوري المصري والسعودي، أبرزها المقاولون العرب ضد إنبي، والتعاون ضد العدالة فى الدوري السعودي.
تقدم بوابة "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها
مواعيد مباريات الدوري المصري
أسوان X سيراميكا كليوباترا – الساعة 2:45 ظهرا على قناةon time sport
الداخلية X سموحة – الساعة 5 مساء على قناة 1on time sport
الاتحاد السكندري X فاركو – الساعة 5 مساء على قناة 2 on time sport
المقاولون العرب X إنبي – الساعة 7 مساء على قناة on time sport
مواعيد مباريات الدوري السعودي
ضمك X الاتفاق – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ssc
الخليج X الفيحاء – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 2 ssc
التعاون X العدالة – الساعة 5 مساء على قناة ssc