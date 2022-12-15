مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها

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تقام اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 العديد من المباريات في الدوري المصري والسعودي، أبرزها المقاولون العرب ضد إنبي، والتعاون ضد العدالة فى الدوري السعودي.

تقدم بوابة "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات الدوري المصري

أسوان X سيراميكا كليوباترا – الساعة 2:45 ظهرا على قناةon time sport

الداخلية X سموحة – الساعة 5 مساء على قناة 1on time sport

الاتحاد السكندري X فاركو – الساعة 5 مساء على قناة 2 on time sport

المقاولون العرب X إنبي – الساعة 7 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدوري السعودي

ضمك X الاتفاق – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ssc

الخليج X الفيحاء – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 2 ssc

التعاون X العدالة – الساعة 5 مساء على قناة ssc