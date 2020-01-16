عبدالله السعيد يدخل تاريخ الدوري بهدفه الـ100

انضم عبدالله السعيد، صانع ألعاب المنتخب الوطني وفريق بيراميدز، لنادي المائة، بعد تسجيله مساء اليوم الخميس هدفه رقم 100 في بطولة الدوري العام.

وانتهت مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1 – 1 ، باللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد "المكس" مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ13 من بطولة الدوري العام.

واحتسب حكم المباراة إبراهيم نور الدين، هدف بيراميدز الوحيد في مرمى الاتحاد السكندري، للاعب عبدالله السعيد، وذلك بعد أن حامت الشكوك حول احتساب الهدف للسعيد، بعد أن تعامل حارس زعيم الثغر عماد السيد مع عرضية اللاعب من الضربة الركنية بإسقاطها عن طريق الخطأ بيده داخل الشباك.

السعيد سجل مع الأهلي 50 هدفًا في 154 مباراة، ومع الإسماعيلي 34 هدفًا في 136 مباراة، ومع بيراميدز سجل 15 هدفًا في 15 مباراة.

ويتصدر السعيد قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 10 أهداف، ويأتي خلفه محمد شريف لاعب إنبي، برصيد 7 أهداف.

ويحتل حسن الشاذلي صدارة الهدافين في تاريخ الدوري بعدما سجل 187 هدفًا، يأتي خلفه حسام حسن الذي سجل 168 هدفًا.

وتضم قائمة هدافي الدوري المصري عبر التاريخ كالتالي:

1- حسن الشاذلي (الترسانة) 187 هدفًا

2- حسام حسن (الأهلي-الزمالك-الترسانة-المصري) 168 هدفًا

3- مصطفى رياض (الترسانة) 123 هدفًا

4- السيد الضظوي (المصري – الأهلي) 112 هدفًا

5- محمود الخطيب (الأهلي) 108 أهداف

6- أحمد الكاس (الأولمبي – الزمالك – الاتحاد) 107 أهداف

7- محمد أبوتريكة (الترسانة – الأهلي) 106 أهداف