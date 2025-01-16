الأمم المتحدة: نحو 80 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة لإرسالها إلى غزة

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى إتاحة حرية وصول غير مقيدة لإيصال المواد الغذائية والمساعدات الضرورية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، وذلك عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن حوالي 80 ألف طن من المواد الغذائية تنتظر خارج غزة أو في طريقها إليها، وهو ما يكفي لإطعام ما يزيد على مليون شخص لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 90% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة من الجوع الشديد، كما يوجد أيضا نقص في مياه الشرب واماكن الإيواء الطارئة والأدوية.

وقال برنامج الأغذية العالمي في منشور على منصة إكس "إن وقف إطلاق النار يحيي الأمل، لكننا بحاجة إلى حركة غير مقيدة لفرق الإغاثة والإمدادات للوصول إلى المحتاجين."

وكان أعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار مساء أمس الأربعاء على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، وذلك بانتظار موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وقال برنامج الأغذية العالمي أنه سلم ما يزيد على 181 ألف طن من المواد الغذائية إلى غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، إلا أن الرقم بلغ حوالي 2200 طن فقط في يناير.

وكان الوضع الإنساني في قطاع غزة مترديا قبل بدء الحرب، وقد تدهور بشكل كبير جراء العدوان الإسرائيلي.