 سفير مصر بالكاميرون: صلاح حساس.. ولم يكن معه حارس شخصي خلال كأس الأمم - بوابة الشروق
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سفير مصر بالكاميرون: صلاح حساس.. ولم يكن معه حارس شخصي خلال كأس الأمم


نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 6:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 6:01 ص

كشف السفير مدحت المليجي سفير مصر لدى الكاميرون، عن مقابلة خاصة جمعته مع محمد صلاح نجم مننتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، على قناة "ETC"، مساء الثلاثاء، أن صلاح لم يبخل على مصر بمجهوده، ولم يكن يرافقه حارس خاص أثناء رحلة الكاميرون، وكان متواضعًا ودمث الخلق، لكنه حساس جداً.

وأضاف أن كرة القدم بالنسبة محمد صلاح ليست حرفة لكنها هواية وحب وعشق.

وتابع سفير مصر بالكاميرون، أن صلاح تواصل معه للتعرف على الخدمات اللوجستية والانترنت داخل الكاميرون".

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