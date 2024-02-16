المؤتمر الوطني الهندي يعلن تجميد جميع حساباته المصرفية

أعلن حزب "المؤتمر الوطني الهندي" وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد اليوم الجمعة، أنه تم تجميد جميع حساباته المصرفية، من جانب الإدارة الاتحادية لضريبة الدخل ، قبل أسابيع فقط من الانتخابات الوطنية.

وزعم الحزب أنه تم تجميد حساباته، لأن الإقرارات الضريبية، من عام 2018 إلى عام 2019 ، تم تقديمها في وقت متأخر، وبفارق قدره 4ر1 مليون روبية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال أجاي ماكين، أمين صندوق الحزب والقيادي البارز به "في بلادنا، انتهت الديمقراطية وتم تقييدها وحبسها".

وأضاف "هذا ليس حبسا وتقييدا لحسابات حزب المؤتمر، بل للديمقراطية الهندية".

وذكر الحزب أنه استأنف القرار، لدى محكمة الاستئناف، التابعة لإدارة ضريبة الدخل.

تأتي هذه الخطوة، قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في مايو القمبل، وبعد يوم من حظر المحكمة العليا في البلاد، مخطط، قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، سمح بتبرعات مجهولة المصدر لأحزاب سياسية.

كانت المحكمة العليا الهندية قد ألغت أمس الخميس، صلاحية السندات الانتخابية التي سمحت بتبرعات من مجهولين للأحزاب السياسية، كما ألغت أيضا مبدأ "عدم الكشف التام" عن التبرعات السياسية.

كانت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد طبقت في 2018 نظام السندات الانتخابية، الذي أتاح حصول الأحزاب السياسة على تبرعات مجهولة المصدر.

وأثر قرار إلغاء السندات بصورة مباشرة على تمويل الأحزاب في الحملات الانتخابية المقبلة.