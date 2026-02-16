عقد مجلس شئون التعليم والطلاب في جامعة الإسكندرية اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد عبدالحكيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة، حيث استهل المجلس أعماله بتقديم التهنئة إلى الدكتور عبدالعزيز قنصوة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنيا له التوفيق في استكمال جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأكد أحمد عبدالحكيم أن هذا التكليف يعكس الثقة في ما يتمتع به الوزير من خبرات أكاديمية وإدارية ورؤية تطويرية تسهم في تعزيز تنافسية الجامعات المصرية والارتقاء بمخرجاتها التعليمية والبحثية.

وخلال الاجتماع، أشاد المجلس بانتظام العملية التعليمية وانضباطها مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمختلف كليات ومعاهد الجامعة، مؤكدا حرص الإدارة على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومنظمة تدعم التحصيل العلمي وتضمن جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

ووجه المجلس عمداء ووكلاء الكليات إلى مواصلة دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الشخصية الجامعية المتكاملة، وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتعزيز روح الانتماء، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور الإرشاد الأكاديمي لمتابعة الأداء الدراسي وتقديم الدعم اللازم وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب.

كما أعرب المجلس عن تقديره لجهود فرق العمل بمركز الابتكارات التربوية برئاسة الدكتور سامح نخلة، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات بالجامعة، لنجاحهم في تطوير منظومة الكتاب الإلكتروني والبوابة الطلابية، بما يعزز التحول الرقمي ويقدم تجربة تعليمية متطورة تواكب أحدث النظم العالمية.

وفي ختام الاجتماع، وجه أحمد عبد الحكيم التهنئة إلى أسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيده على مصر بالخير واليُمن والبركات.