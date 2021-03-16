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تعيين وزير صحة جديد في البرازيل للمرة الرابعة خلال جائحة كورونا

برازيليا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 9:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 9:55 ص

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، تعيين مارسيلو كيروغا كوزير جديد للصحة في البلاد.

وقال بولسونارو -خلال خطابه أمام مؤيديه في القصر الرئاسي حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء- إنه تم اتخاذ قرار اليوم بتعيين الدكتور مارسيلو كيروغا وزيرا للصحة وهو رئيس مجتمع أطباء الأمراض القلبية البرازيلي، موضحا أن الفترة الانتقالية ستستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وأضاف الراديو أنه بهذا القرار يصبح كيروغا رابع وزير صحة في البرازيل خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن أكثر من 278 ألف شخص توفوا بسبب الجائحة في البرازيل.


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