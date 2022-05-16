جمال سليمان: الاختيار 3 وثق الدور الوطني للجيش المصري وحرصه على الوئام الوطني

قال الفنان جمال سليمان، إنّ مسلسل الاختيار 3 قدّم شهادة موثقة عن الدور الوطني للجيش المصري، وحرصه على الوئام الوطني وتحمله المسؤولية في دعم الخيارات الوطنية واتخاذ الموقف المناسب في اللحظات الحاسمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس» االذي يُقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر شاشة «الحياة»، أنه سعيد للغاية بالمشاركة في هذا الجزء من المسلسل الذي فتح مجالًا أمام النقاش الواسع، وأظهر الحقائق التي لم تكن واضحة أمام الرأي العام.

وأشار إلى أنه يقدّر وبشدة الدور الكبير الذي لعبه الجيش لا سيّما في السنوات العشر الماضية التي كانت شديدة الصعوبة ومليئة بالتحديات، واحتوت على خيارات واحتمالات بعضها مدمر.

وتابع: «مصر مثل دول عربية أخرى كانت مفتوحة على احتمالات العنف والحرب الداخلية، لكن الشعب المصري كان يتطلع على الدوام إلى دور القوات المسلحة نظرًا لكونها في وطنية هذه المؤسسة ولديها اعتبار فقط للمصلحة الوطنية وحماية الدولة وشعبها».

ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية المصرية كانت أمام تحدٍ كبير، بين احترام إرادة الشعب في ضرورة التغيير من جهة، وأن يكون هذا التغيير آمنًا يحفظ الدولة والشعب من الحرب الداخلية والمشروعات العابرة للمصلحة الوطنية والفوضى.