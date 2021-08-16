نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بالكشف عن مصير صحفي اختفى في صنعاء

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، بالكشف عن مصير صحفي يمني اختفى منذ مطلع الشهر الجاري في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين.

وقالت النقابة في بيان صحفي، "إنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي يونس عبدالسلام يفيد فيه باختفائه بالعاصمة صنعاء منذ الثالث من أغسطس الجاري في ظروف غامضه".

وأشارت إلى أن عبدالسلام يعاني من وضع نفسي صعب منذ اعتقاله العام الفائت في عدن، جنوبي البلاد.

وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لوضع الصحفي، مطالبة سلطات الأمر الواقع بصنعاء التحقيق في الواقعة والبحث عنه والكشف عن مصيره، والعمل على عودته لأسرته سالما معافى.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بعدم الزج بالصحفيين في الصراعات أو التعامل معهم بعدائية بسبب هويتهم المهنية.

يشار إلى أن الآلاف من اليمنيين بينهم صحفيون وناشطون وأكاديميون، ما زالوا في السجون التابعة لأطراف الصراع، معظمهم لدى جماعة الحوثي.