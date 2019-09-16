مرتضى منصور لرئيس الكاف: «كفاية استفزاز»

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة للملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» المذاع عبر قناة الحدث اليوم:" أحمد أحمد فاهم أن هناك أهلي ولا يوجد زمالك، فهو يواصل دعوة الخطيب وأنا أقول لا توجد مشكلة في ذلك".

وأضاف:"لكن عندما يسألوه لماذا الخطيب يقول لاعب كرة قدم، ولكن أيضا هناك حسن شحاتة ومصطفى عبده لاعبين كرة سابقين أيضا لماذا لم تدعوهم؟".

وأتم رئيس القلعة البيضاء قائلا لأحمد أحمد:"«كفاية استفزاز»، فالاستفزاز زاد".

وكان مرتضى منصور قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيحتضن ويقبل محمود الخطيب رئيس الأهلي في حالة مقابلته خلال مباراة السوبر المقبلة المقرر إقامتها يوم الجعة المقبل."تابع التفاصيل".