عضو بالمجلس الأعلى الليبي يكشف أسباب استقالة فايز السراج

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الليبية أبوالقاسم قزيط، أن رئيس الحكومة فايز السراج سيقدم استقالته على خلفية توجهات دولية لتشكيل مجلس رئاسي جديد.



وأوضح «قزيط»، في تصريح صحفي، الأربعاء، أن هناك ترتيبات دولية لتشكيل مجلس رئاسي جديد والسراج تم الضغط عليه لتسوية المشهد السياسي في ليبيا سريعا قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر.



وأضاف «قزيط» أن السراج سيستمر لكنه سيبقى لتسيير الأعمال حتى تكوين مجلس رئاسي جديد نهاية أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن عليه مغادرة المشهد.



وأكد أنه من المتوقع أن تتم استقالة السراج بتنسيق مع تركيا، وأن السراج كان في البحرين، ومن غير المستبعد أن يكون ذهب إلى تركيا فعلا.



وأعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، منذ قليل، عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر.



وقال السراج، في كلمة متلفزة: «بهذه المناسبة، أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم».



وذكر أن الحكومة «لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، إذ كانت تتعرض للمؤامرات الداخلية والخارجية.. واجهنا هذه الصعوبات منذ اليوم الأول».



ورحب السراج بما تم «إعلانه إلى حدود الساعة في المشاورات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة»، مضيفا «ونشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد».



ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تظاهرات ضخمة شهدتها طرابلس وعدد من مدن الغرب الليبي، احتجاجا على أداء حكومة السراج.