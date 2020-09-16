ضبط 120 طربة حشيش و5 كيلو هيروين بالشرقية والإسماعيلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 120 طربة حشيش وكمية من مخدر الهيروين بقيمة مالية بلغت قرابة 2 مليون جنيه.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) وبمُشاركة مديرتي أمن(الشرقية،الإسماعيلية) من ضبط 5 كيلو هيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول ) بحوزة شخص مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم.

كما تم ضبط 100 طربة حشيش، وزنت 10 كيلو، ومبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية - حال تواجدة بدائرة القسم.

فيما ضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول) بحوزة عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية - حال تواجدة بدائرة المركز .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و700 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.