شيخ الأزهر: النظام العالمي تخلى عن نصرة الشعوب المضطهدة

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن العالم ليس بحاجة إلى عقد مقارنة بين الحرب في شريعة الإسلام ونموذجها الإنساني الرفيع وبين الصورة البشعة للحرب الحديثة في القرن الـ21.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الاثنين، أن الحرب الحديثة آل أمرها إلى إبادة جماعية ومجازر همجية وجرائم منكرة، ترتكب ضد شعوب مضطهدة، تخلى عن نصرتها النظام العالمي القوي المتحضر.

وأشار إلى أن «النظام العالمي صمت صمت القبور عن آلام الشعوب وصرخاتها، ثم راح يشمر عن ساعد الجد ليتصدق أخيرا على تلك الشعوب البائسة بكلمات عزاء؛ لا تقول شيء أو بمشاعر فاترة لا تختلف عن مشاعر القاتل الذي يمشي في جنازة قتيله ويتقبل عزاء الناس فيه».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة المؤتمرات الدولي، وذلك بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من كبار العلماء والوزراء.

ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الحفل الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، والشيخ سامي الشعراوي، نجل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوي، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.