تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في إدارة الأسرة والطفولة التابعة لقطاع الشئون الاجتماعية بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، غدا الثلاثاء ، "الاجتماع الإقليمي حول متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية لحماية الطفل في سياق اللجوء في المنطقة العربية"، عبر المنصة الإلكترونية.

وينعقد الاجتماع بحضور أصحاب المصلحة الرئيسيين والمسئولين من الدول الأعضاء بما في ذلك المسئولون عن حماية الطفل في وكالات الأمم المتحدة بالإضافة إلى الممارسين وصناع القرار بالقضايا المُتعلقة بحماية الطفل في البلدان المعنية.

وتأتي الاستراتيجية تنفيذاً للتوصية الصادرة عن الاجتماع 12 للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال الذي عقد في الأمانة العامة نوفمبر 2014 والتي نصت على الطلب من الأمانة الفنية (قطاع الشئون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة) إعداد إستراتيجية عربية حول حماية الأطفال اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويهدف الاجتماع إلى استعراض ما تم تحقيقه على المستوى الوطني منذ اعتماد الاستراتيجية وخطة العمل المُلحقة بها، بالإضافة إلى الحصول على معلومات دقيقة حول التحديات التي تواجه الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتنفيذ، كما يسعى إلى استعراض التدابير القائمة أو المخطط لها للوقاية وآليات الاستجابة لحماية الأطفال، والمشاركة بخطوات ملموسة والالتزام بتطبيق نهج شامل يضم الوزارات المعنية للمضي قدماً.