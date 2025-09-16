استقرت أسعار الأسماك، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025.

جاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 76 إلى 80 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 80 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 75 إلى 275 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 140 إلى 240 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 600 جنيه للكيلو.

ثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 140 جنيها.

استقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 250 إلى 350 جنيها.

استقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 60 إلى 210 جنيهات للكيلو. ‏‎

استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 250 إلى 300 جنيه.

‏‎ثبت سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 875 إلى 975 جنيها.

استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 200 إلى 400 جنيه.

‏‎وثبت سعر السمك البوري ليتراوح بين 180 إلى 220 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 110 إلى 180 جنيها.

وصعدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية بنسبة 9.3%، خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوى مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما تراجعت الأسماك والمأكولات البحرية على أساس شهري بنسبة بلغت طفيفه بنسبة 0.5%، مقارنة بشهر يوليو الماضي، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.