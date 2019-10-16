 ترامب يجتمع مع مشرعين أمريكيين في البيت الأبيض لبحث الوضع في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يجتمع مع مشرعين أمريكيين في البيت الأبيض لبحث الوضع في سوريا

ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي يتحدث في ملتقى في فرانكفورت بولاية كنتاكي الأمريكية يوم 7 أكتوبر 2019. تصوير: برايان وولستون - رويترز.
ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي يتحدث في ملتقى في فرانكفورت بولاية كنتاكي الأمريكية يوم 7 أكتوبر 2019. تصوير: برايان وولستون - رويترز.
واشنطن (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 3:39 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 3:39 ص

قال مساعدون بالكونجرس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع‭‭‭ ‬‬‬الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين لمجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بالمجلسين في البيت الأبيض يوم الأربعاء لبحث الوضع في سوريا.

وذكرت المصادر أن من بين المدعوين ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وزعيمة الديمقراطيين ورئيس وكبار أعضاء كل من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب.

ويتزامن الاجتماع مع تزايد القلق بين أعضاء الكونجرس الأمريكي بمن فيهم بعض الجمهوريين بشأن قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا مما فتح الطريق أمام هجوم تركي على فصائل كردية متحالفة مع الولايات المتحدة كانت تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية جنبا إلى جنب مع الأمريكيين.


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