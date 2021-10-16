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أقدم 3 طلاب على إضرام النيران داخل مدرسة كفر حكيم الإعدادية بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بإلقاء مادة البنزين على بوابة المدرسة، وذلك بسبب إصابتهم وآخرين يوم الثلاثاء الماضي بسبب التدافع.

وتلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق ببوابة مدرسة كفر حكيم الإعدادية بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل البلاغ، وتبين نشوب حريق بالباب الرئيسي للمدرسة، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت السيطرة على الحريق.

وكشفت التحريات أن 3 طلاب قاموا بسكب مادة تساعد على الاشتغال "بنزين" وأضرموا النيران بالبوابة الرئيسية، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، واقتيادهم إلى ديوان المركز.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب إصابتهم و5 من أصدقائهم بكدمات وسحجات بسبب التكدس والتدافع يوم الثلاثاء الماضي، فاتفقوا فيما بينهم على إشعال النيران بالمدرسة.

تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.