

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، إن أي مشروع جرى تنفيذ 70% منه سيتم استكماله.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه جرى وقف العمل في أي مشروعات جديدة، كما أن القطاع الخاص أمامه فرصة مواتية لاستكمال المشروعات التي كانت ترغب الحكومة في تنفيذها، بحوافز كبيرة تقدمها الدولة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد مجال آخر سوى تنفيذ المشروعات، وبالتالي يتم تقديم تسهيلات للقطاع الخاص لسد هذه الفجوة.

في شأن آخر، صرحت الوزيرة بأنّ تسويق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها الدولة، يتضح في حجم التمويلات التي تصل للشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية ستموّل مشروعات لتصدير الهيدروجين الأخضر، ما يؤكد قدرة الدولة على حشد تمويلات للقطاع الخاص من مؤسسات دولية تطلع على الإصلاحات الهيكلية.

وأكدت أن هذا الأمر يشمل قطاعات مختلفة مثل الموانئ الجافة أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الهيدروجين الأخضر أو الربط الكهربائي مع السعودية، حيث جرى "الأخير" بتمويلات من الصناديق العربية.

وشددت على أن هذا الأمر يمثل نقطة قوة مهمة في جذب الاستثمارات، التي دائمًا ما تكون في حاجة إلى تمويلات، يتم توفيرها من بنوك تجارية أو تنموية.