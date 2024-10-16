مصطفى الفقي: زيارة محمد بن سلمان وبن زايد تخرس الألسنة

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد زيارة مماثلة للشيخ محمد بن زايد خلال الأسبوع الماضي؛ تؤكد الصلة الطيبة في العلاقات المصرية مع الدول العربية الكبرى، ولاسيما المملكة العربية السعودية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الثلاثاء، إن «زيارة ولي العهد السعودي، باعتباره رجل السعودية القوي والأمير الذي يعول عليه الكثيرون في استقرار المنطقة؛ ترد على التشويش إلى حد كبير جدًا وتخرس الألسنة ».

وأضاف أن دونالد ترامب يرى أن «المملكة العربية السعودية تمثل مفتاح المنطقة في مواجهة إيران، وأنها كذلك مفتاح التطبيع مع إسرائيل الذي سينهي الصراع».

وأشار إلى أن التحول النسبي في شعبية ترامب، وارتفاع معدلات التصويت له كرئيس للولايات المتحدة، ناتج عن إحساس الناخبين بقدرته على إحداث تسوية في المنطقة، مستشهدا بدفعه الإمارات والبحرين، وعدد آخر من الدول العربية؛ إلى التطبيع مع إسرائيل دون الوصول إلى اتفاق كامل، بشأن حل القضية الفلسطينية.

واختتم :«ليس التطبيع مع الإمارات هو الذي أدى إلى تغول إسرائيل.. بهذا الذي حدث وما لم يكن كانت جرائم إسرائيل ستحدث».