كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطواقم التحكيمية المُكلفة بإدارة مباريات اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

وستنطلق مباريات اليوم الجمعة عند الثالثة إلا ربع عصرًا، بمواجهتي حرس الحدود مع المصري و الإسماعيلي مع بيراميدز، فيما سيلتقي فريق الزمالك مع نظيره البنك الأهلي عند الخامسة مساءًا، وسيواجه النادي الأهلي نظيره فيوتشر في السابعة مساءًا.

أمين عمر حكما لمواجهة الأهلي وفيوتشر

وسيقود مباراة الأهلي وفيوتشر تحكيميًا الحكم الدولي أمين عمر، وسيعاونه الثنائي هاني عبدالفتاح و عمر فتحي، فيما سيكون أحمد ناصر حكمًا رابعًا، فيما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، سيد شعبان و محمود أبو الرجال.

نادر قمر الدولة يدير مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

فيما سيدير مواجهة الزمالك والبنك الأهلي نادر قمر الدولة كحكم للساحة، ويعاونه الثنائي أحمد صلاح وهاني خيري، وسيكون محمود ناصف حكمًا رابعًا، بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، محمود الدسوقي وشريف عبدالله.

عبدالعزيز السيد يتولى القيادة التحكيمية لمواجهة الإسماعيلي وبيراميدز

بينما سيتولى عبدالعزيز السيد القيادة التحكيمية لمواجهة الإسماعيلي وبيراميدز، ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه وخالد حسن، وسيكون أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، فيما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، شهاب راشد ومحمود عاشور.

وائل فرحان حكمًا لمواجهة الحرس والمصري

وكُلف الحكم الدولي وائل فرحان بإدارة مواجهة حرس الحدود مع المصري، ويعاونه الثنائي هاني العراقي و محمد الشيخ، وسيكون إبراهيم محمد حكمًا رابعًا، فيما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، أحمد توفيق ومحمود ناجي.