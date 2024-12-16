 إبراهيم عيسى ينتقد مذيعات سوريات التقين الجولاني بالحجاب: قدمتن تنازلا لإرهابي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إبراهيم عيسى ينتقد مذيعات سوريات التقين الجولاني بالحجاب: قدمتن تنازلا لإرهابي

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 11:30 م | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 11:30 م

انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، مشهد المذيعات اللاتي يرتدين الحجاب وهن يلتقين قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الذي كان يُعرف سابق بأبو محمد الجولاني.

وقال خلال برنامجه «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، إن المذيعة الأجنبية عندما تفعل ذلك يكون من باب الفولكور ضمن حالة من حالات أدب الرحلات عن لقائها مع من وصفه بالزعيم الإرهابي.

وأضاف أن مذيعات عربيات التقين الجولاني وارتدين الحجاب رغم أنهن غير محجبات، متابعًا: «يا سيدتي الفاضلة، لو إنتي رأيك إن الحجاب ده فريضة، البسيه.. لو إنتي رأيك إن شعرك المفروض يتغطى فهو مش بيتغطى للجولاني فقط».

وتابع: «إنتي بتلبسيه نفاقًا وبتتنازلي عن حريتك ومهنيتك ونسويتك علشان تقابلي الجولاني وتتصوري معاه.. ده هو المفروض اللي يتنازل ويحترك رأيك وموقفك وشعرك ولبسك، مش إنتي اللي تتنازلي عن سلوك أو موقفك».

واستكمل: «إيه التنازل المهني الغريب ده والتنازل النسوي ده.. لو شايفة الحجاب فريضة البسيه، لكن لما تلبسيه بالأمر أو علشان خاطر طلبات البيه ده مشهد من مشاهد تنازل الثقافة السورية لإرهابي».

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