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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض


نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 10:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 10:55 ص

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، صباح اليوم الإثنين إلى الرياض، في أول زيارة للمملكة منذ توليه منصبه.

ومن المتوقع أن يلتقي روبيو بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في السعودية.

ويجري وزير الخارجية الأمريكية جولة شرق أوسطية لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإجراء مباحثات حول وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

والأربعاء الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أن روبيو سيسافر إلى ألمانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات في الفترة الممتدة بين 13 و18 فبراير الجاري، للمشاركة في مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى.

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