ماكرون يستبعد أي دور فرنسي في حماية ناقلات النفط في مضيق هرمز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تلعب دورا في تأمين الشحن عبر مضيق هرمز وسط الصراع المستمر في إيران.

وأوضح ماكرون، أنه "في السياق الحالي، لن تشارك فرنسا أبدا في عملية فتح أو تحرير مضيق هرمز".

وقال إن فرنسا يمكن أن تنضم إلى حلفائها في السعي لتنظيم قافلة من السفن عبر المضيق، لكن فقط بعد توقف القصف إلى حد كبير وهدوء الوضع.

وقد أجريت بالفعل مناقشات مع الشركاء الأوروبيين والإقليميين، بهدف العمل على ضمان الشحن الآمن عبر المضيق في الأسابيع المقبلة.

وأشار ماكرون، إلى أن فرنسا تتخذ موقفا دفاعيا في الصراع وهي ليست طرفا فيه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا الشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى المساعدة في تأمين شحنات النفط عبر مضيق هرمز.