 مكاسب البورصة المصرية أقل من 1% هذا الأسبوع - بوابة الشروق
الخميس 17 أبريل 2025 4:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مكاسب البورصة المصرية أقل من 1% هذا الأسبوع


نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 4:33 م | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 4:33 م

حققت البورصة المصرية مكاسب هذا الأسبوع، لكن لم تصل إلى 1%، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.8%.

وعادت البورصة المصرية اليوم الخميس إلى المنطقة الخضراء، بارتفاع محدود للغاية.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.1%، ووصل إلى مستوى 31062.95 نقطة.

وتراجعت البورصة المصرية أمس الأربعاء، بعد جلستين من الاستقرار في المنطقة الخضراء بارتفاع محدود للغاية.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.49%، ووصل إلى مستوى 31030.7 نقطة.

واستقرت البورصة المصرية في جلسة الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، في المنطقة الخضراء بصعود محدود للغاية.
وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.101%، ووصل إلى مستوى 31185.03 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع في جلسة الاثنين بنسبة 0.02%، ووصل إلى مستوى 31182 نقطة.

وارتفعت البورصة المصرية يوم الأحد - أول تعاملات الأسبوع - بصورة ملحوظة، معوضة نصف إجمالي خسائر الأسبوع الماضي تقريبًا، ما دفع المؤشر الرئيسي إلى تجاوز مستوى الـ 31 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.2%، ووصل إلى 31175 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%، ووصل إلى مستوى 30811 نقطة.

وجاء هذا التراجع على خلفية الارتباك الذي تسبب فيه دونالد ترامب رئيس أمريكا، بقرارات التعريفات الجمركية والتراجع عنها للدول وزيادتها لمنتجات الصين.

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