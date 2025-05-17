الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور

أمرت وكالة الصحة الزراعية في الأرجنتين (سيناسا)، اليوم السبت، بتعليق استيراد منتجات الطيور من البرازيل، التي تعد أكبر مصدر للدجاج في العالم؛ بعد أن أكدت السلطات البرازيلية أول تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن تجارية.

وذكرت الوكالة، في بيان، أنه "بعد تأكيد السلطات البرازيلية، طلبت (سيناسا) من القطاع الإنتاجي تعزيز تدابير الأمن البيولوجي في منشآته"، مضيفة أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى يتم التصديق على خلو البرازيل من المرض.

وأعلنت البرازيل، أمس الجمعة، عن أول تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن، ما أدى إلى فرض بروتوكولات للحظر التجاري على مستوى البلاد.

ورصد المرض جنوب البلاد في مزرعة "فيبرا فودز"، والتي تمتلك 15 مصنعا للمعالجة في البلاد وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة.

وبلغت قيمة صادرات البرازيل من لحوم الدجاج نحو 10 مليارات دولار خلال عام 2024، وهو ما يمثل نحو 35% من حجم التجارة العالمية للدواجن.