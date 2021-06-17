الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة إلى تبني نهج جديد للتعامل مع الحوثيين

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى تبني نهج جديد مع جماعة الحوثيين لتحقيق السلام في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أكد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك ، خلال لقائه بالعاصمة السعودية الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، على دعم الحكومة اليمنية جهود السلام والتعاطي الإيجابي مع المبادرات الأممية والمساعي الإقليمية والدولية الرامية للعودة الى المسار السياسي.

وشدد بن مبارك، على أهمية انتهاج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لنهج جديد يجبر المليشيات الحوثية على التخلي عن خيار الحرب وسياسة وضع العراقيل وتغليب مصلحة الشعب اليمني، لما من شأنه وضع حد للمأساة الإنسانية ووقف سفك دماء اليمنيين.

من جانبه، شدد المبعوث الأممي إلى اليمن على أن التسوية السياسية وحدها القائمة على التفاوض كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، والتي من شأنها أن تنهي الحرب وتؤذن بسلام عادل مستدام لكل اليمنيين.