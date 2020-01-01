تحقيقات بشأن وجود اتباع لجماعة الذئاب الرمادية بالجيش الألماني

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تجري هيئة خدمة الدرع العسكري بالجيش الألماني "بوندسفير" حاليا تحقيقات بشأن أربع وقائع تطرف داخل صفوف الجيش لها علاقة بجماعة "الذئاب الرمادية"، التركية اليمينية المتطرفة.

جاء ذلك في رد للحكومة الألمانية على استجواب من جناح اليسار بالبرلمان الألماني "بوندستاج". وكانت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني نقلت في فقرة "تقرير ماينس" خبرا عن الاستجواب.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من رد الحكومة.

وجاء في رد الحكومو على السؤال بشأن "الذئاب الرمادية" داخل الجيش: "يتم دراسة أربعة حالات حاليا (...) لها علاقة بمنظمات في الجيش الألماني تمس موضوع الاستجواب".

وأضافت الحكومة أن إحدى هذه الحالات تثبت بأدلة موثقة "عدم ولاء للدستور، في الحد الأدنى".

كما جاء في الرد أيضا أن شخصا ممن يجري بحقهم التحقيق رمزت إليه هيئة خدمة الدرع العسكري باللون "البرتقالي"، أما اللون "الأحمر" فيؤكد الانتماء للمتطرفين.

وتضمن رد الحكومة أن التحقيق لا يزال جاريا فيما إذا كان هذا الشخص ينطلق من طموحات معادية للأساس الديمقراطي الضامن للحريات أو منظومة الأمن التي تقوم على ذلك داخل الدولة.

وجاء في تقرير الحكومة: "إن بقية الأشخاص لديهم بالفعل نقاط تثبت طموحات متطرفة مصنفون تحت اللون "الأصفر"".

وتصنف هيئة خدمة الدرع العسكري بهذا اللون المرحلة الأولى لمعالجة حالات الاشتباه، وقالت الحكومة إن التحقيقات ما تزال مستمرة.