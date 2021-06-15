الإمارات: إنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نقلة نوعية نحو صناعة المعرفة

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، أهمية إنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية في تعزيز جهود المنظومة الصحية وسعيها نحو تطوير القدرات الطبية والبحثية وتعزيز التوطين في مختلف مجالات القطاع وتوفير البيئة الداعمة لإجراء الأبحاث العلمية والسريرية لتقديم أجود الخدمات الصحية وتعزيز مكانة الإمارات وجهةً عالمية رائدة للمستقبل المستدام في الرعاية الصحية.

وأشار وزير الصحة الإماراتي -في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت- إلى أن إصدار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون الخاص بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية يشكل نقلة نوعية نحو صناعة المعرفة والارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة وفقًا لأرقى المعايير العالمية وعبر منظومة صحية أكاديمية تمثل حاضنة لمستقبل علمي في الأبحاث الصحية وتضمن تأهيلا مستمرا للكوادر الطبية والإدارية ومواكبة لأفضل الممارسات الصحية عالميا بهدف تعزيز مستوى جودة الرعاية الصحية.

وأكد العويس أن دولة الإمارات تقدم نموذجا مبتكرا للجيل القادم من الممارسات الحكومية يمثل مسارا جديدا غير مسبوق في عمل الحكومات نحو إعادة ابتكار المستقبل، لتقدم حلولا استباقية وترسخ منهجية التحدي والإنجاز كثقافة عمل مؤسسي في الحكومة.