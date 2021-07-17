صحيفة إماراتية: ميليشيا الحوثي تتخذ خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن ميليشيا الحوثي لا تريد فعل أي شيء فيه خير لليمن، موضحة أنها تتخذ خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة، وتقف حجر عثرة أمام اتخاذ معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة.

وشددت "البيان" في افتتاحيتها، اليوم السبت، بعنوان "الحوثي .. ابتزاز مستمر" على أن ميليشيا الحوثي تثبت دائما أنها ليست جادة في أية مفاوضات تسمح بمعالجة آثار إنقلابها على اليمن، مشيرة إلى أنها أفشلت اتفاقاً مع الأمم المتحدة لإجراء صيانة عاجلة للسفينة صافر التي ترسو في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، بوضع اشتراطات تعجيزية رفضتها الأمم المتحدة.

وطالبت "البيان"، المجتمع الدولي بأن يدرك حجم الخطر المتوقع حال تسرب النفط من الخزان النفطي، وألا يسمح بهذا السلوك المتهور وغير المسؤول بالاستمرار من خلال ممارسة أقصى درجات الضغط على جماعة الحوثي، واستعمال عصا العقوبات بوصفها خيار وحيد لحلحلة الملف وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية سيتضرر منها ملايين البشر.

ولفتت الصحيفة الإماراتية، إلى أن ملف خزان "صافر" هو نموذج بسيط لطبيعة العقلية الحوثية في التعامل مع مختلف القضايا، حيث إنها تضع دائماً العراقيل لإفشال أي حل دائم في اليمن، لذلك بات من الضروري التحرك الدولي الفوري والعاجل لتمكين فريق الأمم المتحدة الفني من القيام بعملية صيانة الخزان أو تفريغه، فالأمر لا يحتمل التأجيل لتفادي كارثة بيئية.