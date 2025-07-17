استطلاع: شخص واحد فقط من كل 4 بالغين في أمريكا يقول إن سياسات ترامب ساعدته

أظهر استطلاع جديد، أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ومركز "نورك" لأبحاث الشئون العامة، أن نحو ربع البالغين فقط في الولايات المتحدة يقولون إن سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ساعدتهم منذ توليه منصبه.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن ترامب حصل على تقييمات ضعيفة في قضايا رئيسية، من بينها الاقتصاد والهجرة والإنفاق الحكومي والرعاية الصحية.

في الواقع، لم يحصل الرئيس الجمهوري على تأييد الأغلبية في أي من القضايا التي تضمنها الاستطلاع، بل تراجعت شعبيته قليلا منذ أوائل هذا العام فيما يتعلق بملف الهجرة، الذي كان يعتبر نقطة قوة له خلال ولايته الثانية.

ورغم أن غالبية الأمريكيين يرون أن ترامب قادر "إلى حد ما" على إنجاز الأمور بعد تمرير مشروع قانون ميزانيته الضخم، فإن عددا أقل منهم يعتقدون أنه يفهم المشاكل التي يواجهها أشخاص مثلهم.