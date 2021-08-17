القائمة بأعمال السفارة الأمريكية باليمن: مستمرون في دعم اليمن وعلاقتنا تتسم بالتكامل والتعاون

أكدت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن كاثرين ويستلي، اليوم الإثنين، استعدادها لزيارة عدن بعد عودة الحكومة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشارت ويستلي، خلال لقائها بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وفقا لقناة (اليمن الفضائية)، إلى أن العلاقات بين أمريكا واليمن تتسم بالتعاون والتكامل، مجددة التأكيد على دعم بلادها لليمن وقيادتها وشرعيتها الدستورية.. لافتة إلى جهود الولايات المتحدة في هذا الإطار من خلال دعم اليمن مادياً وإنسانياً وحث المجتمع الدولي على ذلك.

وأشارت إلى لقاءاتها مع وزيري الداخلية والصحة العامة والسكان، لمناقشة الدعم الممكن في هذين القطاعين في جوانب مكافحة التهريب ومجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ودعم الأمومة والطفولة ودعم عودة الحكومة إلى عدن.

من جهته، أشاد الرئيس اليمني، بجهود ومواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف واهتمامها بأمنه واستقراره من خلال دعمها الملحوظ في هذا الاتجاه لوحدته وشرعيته الدستورية ونظامه الجمهوري.

وأشار إلى مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ملفات مختلفة أبرزها مكافحة الإرهاب والتهريب وتأمين الملاحة والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة.

وثمن الجهود الأميركية لإحلال السلام في اليمن من خلال جهودها في هذا الإطار بالتعاون مع المجتمع الدولي.

ولفت إلى التزام الحكومة الشرعية بكل مساعي السلام في مختلف محطاته وآخرها اتفاق استوكهولم، في مقابل عدم التزام ميليشيا الحوثي بتعهداتهم في فك الحصار عن تعز وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين باعتبارها أول خطوات السلام.

وأكد على أهمية الدور الأمريكي في حث المجتمع الدولي والمنظمات والجهات المانحة على تقديم المساعدات للشعب اليمني في ظل الظرف العصيب الذي تمر به البلد نتاج معاناة الانقلاب وتبعاته، فضلاً عن جهودها في دعم جهود الحكومة، واستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض.