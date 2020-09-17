وزير خارجية الإمارات يختتم زيارته للولايات المتحدة بلقاء بومبيو وقادة الكونجرس

اختتم وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، زيارته للولايات المتحدة، التي ترأس فيها وفد بلاده للتوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل، بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وعدد من قادة وأعضاء الكونجرس.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام" صباح اليوم الخميس، فقد ركز بن زايد في اجتماعه مع بومبيو وقادة الكونجرس على سبل تعزيز المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية "للسلام والاستقرار الإقليميين من خلال وقف عمليات الضم والإسهام في إيجاد طاقة جديدة إيجابية للتغيير في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط".

كما جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والتأكيد على الالتزام المشترك بالتعاون ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فضلا عن تعزيز السلم والأمن في منطقة الخليج ومجابهة التطرف وردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي.

وأعرب بن زايد عن امتنانه لأعضاء الكونجرس لجهودهم ودعمهم الكبير لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مشددا على التزام دولة الإمارات طويل الأمد والمستمر للشعب الفلسطيني.

كما أكد أهمية الشراكة الإماراتية الأمريكية المستمرة منذ عقود.