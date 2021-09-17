عودة 3 رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد 3 أشهر في الفضاء

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيون إلى الأرض، اليوم الجمعة، بعد قضاء أطول مهمة مأهولة للصين في الفضاء حتى الآن.

وتم إبطاء كبسولة العودة للسفينة "شينتشو 12"، عند نزولها، بواسطة مظلة كبيرة، وفي نهاية المطاف، هبطت في "صحراء جوبي"، شمالي الصين، كما ظهر على الهواء مباشرة، عبر تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في".

وكان رواد الفضاء، ني هايشينج وليو بومينج وتانج هونجبو، قد انطلقوا من الأرض، في 17 تموز/يوليو الماضي وقضوا ثلاثة أشهر، في الفضاء، وهو رقم قياسي لرود الفضاء الصينيين.

وقضوا معظم رحلتهم في محطة "تيانجونج" الفضائية، وهي تحت الإنشاء، وتتألف حتى الآن من وحدة "تيانهي" الأساسية.

ومن المقرر أن يتم استكمالها بحلول عام 2022، وتعتزم الصين إرسال وحدتين ثقيلتين أخريين، تزن كل منهما 20 طنا، إلى الفضاء، بحلول ذلك الوقت.

ومن المقرر أن تتوجه مركبة شحن، تحمل المزيد من المواد الأسبوع المقبل، وسيتوجه طاقم جديد إلى محطة الفضاء في تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وقال تانج هونجبو، أمام الكاميرات التلفزيونية، بينما كان هو وزملاؤه يستريحون على كراس، أمام الكبسولة "أريد أن أقول لوالدي أنني عدت. وفي صحة جيدة وروح معنوية جيدة".

وقال رئيس المهمة، ني هايشينج "مع تزايد قوة الصين وزيادة مستوى التكنولوجيا الصينية، أؤمن إيمانا راسخا أنه سيكون هناك المزيد من رواد الفضاء الصينيين، الذين يحققون اختراقات ويسجلون أرقما قياسية جديدة في المستقبل".