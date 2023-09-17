أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يعتزمون الاجتماع مع زيلينسكي

من المقرر أن يستضيف كبار قادة مجلس الشيوخ الأمريكي اجتماعا لجميع الأعضاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس، وفقا لما ذكره أحد معاونى قيادة مجلس الشيوخ، حيث يستعد الجمهوريون في مجلس النواب لعرقلة طلب إدارة الرئيس جو بايدن، للحصول على 24 مليار دولار من أموال الحرب الطارئة لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في نفس اليوم، ويسافر إلى واشنطن بعد حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يسعى إلى تجديد التزامات قادة الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في الكفاح لاستعادة الأراضي المحتلة من روسيا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يستضيف تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وزعيم الأقلية ميتش ماكونيل الاجتماع في الكابيتول هيل.

ويواجه الكونجرس موعدا نهائيا في 30 سبتمبر في نهاية السنة المالية مع عدم وجود حل في الأفق لتجنب توقف محتمل لأعمال الحكومة. وهدد المتشددون المحافظون في مجلس النواب بإغلاق الحكومة إذا تضمن اتفاق الميزانية مزيدا من المساعدات لأوكرانيا.

وقبل زيارة زيلينسكي، دفع أربعة من كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ بايدن لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها زيلينسكي إلى واشنطن منذ أكثر من ستة أشهر.