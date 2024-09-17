وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر اليوم الثلاثاء، في محاولة جديدة للدفع نحو إنهاء الحرب في غزة.

ويسافر بلينكن إلى مصر لرئاسة حوار يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن "وتعميق التنمية الاقتصادية وزيادة الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم"، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان.

وأضاف البيان الصادر يوم الاثنين: "بالإضافة إلى رئاسته للحوار الاستراتيجي، سيجتمع الوزير (بلينكن) مع المسؤولين المصريين لمناقشة الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن الإفراج عن جميع الرهائن، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في تعزيز الأمن الإقليمي الأوسع".

ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى يوم الخميس.