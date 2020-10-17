وزير الاقتصاد الألماني يدعو لمناقشة أزمة وسط المدن

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، عقد قمة لوسط المدن، يوم الثلاثاء المقبل، على خلفية أزمة جائحة كورونا.

وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجز تسايتونج" الألمانية، المقرر صدورها غد الأحد، "هذه بداية لعملية تنشيط وسط المدن"، مضيفًا أن المتاجر في وسط المدن تكافح منذ سنوات مع تزايد تجارة التجزئة عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أدت إلى تفاقم الأمر، "بالنسبة لي، تعد هذه المتاجر جزءً من ثقافتنا الراسخة".

وعلى وجه التحديد، يسعى الوزير إلى مساعدة أصحاب متاجر التجزئة الثابتة في استخدام مزايا الرقمنة لصالحهم، وقال: "لا يمكننا العدول عن الرقمنة.. لكن يمكننا العمل على أن تصبح حليفًا لتاجر التجزئة".

وذكر ألتماير أنه يمكن للعملاء، على سبيل المثال، التسوق من المتجر الإلكتروني عبر بائع التجزئة الذي يختارونه، ثم يستلمون الطلب من المتجر لأنهم لن يكونوا في المنزل خلال النهار، أو لا يمكنهم استلام طرد، وقال: "عندما تكون الخدمات اللوجستية أسرع أو إقليمية أكثر من أمازون، فستكون هذه ميزة إضافية".

تجدر الإشارة إلى أن الحصة السوقية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت ارتفعت على نحو كبير خلال فترة الإغلاق في الربيع.