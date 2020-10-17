مجلس الشيوخ ينتهي من الاستعدادات النهائية لاستقبال نوابه غدا

يعقد أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية 2019 التي أعادت نظام المجلسين، جلسته الافتتاحية اليوم السبت، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة الثانية عشر.

وقد رصدت "الشروق" الانتهاء من جميع التجهيزات والتحضيرات الخاصة بقاعة الشيوخ، وتجهيز المقاعد بمكيروفونات الصوت، والتقنيات المطلوبة للتواصل، مع تهيئة الشرفات الخاصة بالقاعة لجلوس الأعضاء عليها إلى جانب بهو القاعة الرئيسية.

وجرى تزويد القاعة الرئيسية والممرات المؤدية لها بـ6 ماكينات لتسجيل الحضور ببصمة الوجه، تيسيراً عليهم، وتم إبلاغ الأعضاء الراغبين في الحضور لتسجيل بصمة الوجه قبل الجلسة الأمر الذي لاقي تفاعل منهم.

وقالت فيبي فوزي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الاسماعيلية، إن الاستعدادات والتحضيرات النهائية عكست صورة إيجابية مشرفة عن البرلمان المصري، وعراقته وكفاءة العاملين به.

وأضافت فوزي في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن صلاحيات مجلس الشيوخ ستؤهله لتأدية دور فعال بجانب الغرفة الأولى، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سيركز النواب على إعداد اللائحة الداخلية كاولوية أولى.

وتابعت: "المواطن سيكون هو المستفيد النهائي من تضافر جهود المجلسين"، لافتة إلى أن أولوياتها ستكون في دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مع الاهتمام بملف الشباب والفئات المهمشة على مدار الفترة المقبلة، من خلال بيئة استثمارية مناسبة لذلك.

من جانبه أكد النائب فرج فتحي عضو مجلس الشيوخ، أن التجهيزات التي جرت على قدم وساق، ستؤدي إلى تواصل جيد بين أمانات المجلس وبين الأعضاء، اعتمادًا على الوسائل التقنية الحديثة.

وأضاف فتحي في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "الجميع في حالة جاهزية تامة للانعقاد، متوقعًا أن تكون انطلاقة مجلس الشيوخ اليوم، وجلسته الإجرائية بمثابة دليل على مدى مايتمتع به نواب الغرفة البرلمانية الثانية من ثقل وكفاءة، واستعداد عالي لتأدية أدوارهم وصياغة لائحة جديدة تليق بمهام مجلس الشيوخ".

يشار إلى أن جلسة اليوم السبت، لمجلس الشيوخ والبالغ أعضائه 300 عضو ستكون إجرائية، حيث تبدأ بأداء اليمين لأكبر الأعضاء والعضوين المعاونين ثم باقي الأعضاء عضواً عضوا، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

ووفقا لنص المادة (39) من قانون مجلس الشيوخ، يؤدي عضو المجلس قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".