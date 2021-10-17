مقاتلات ألمانية وإسرائيلية تحلق فوق القدس ضمن مناورات مشتركة

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حلقت طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الألمانية والإسرائيلية فوق القدس اليوم الأحد لإظهار علاقاتهما الوثيقة قبل مناورات عسكرية دولية أكبر.

واظهرت الصور أربع طائرات تحلق فوق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وكان هذا التحليق بداية لمناورة الطيران الدولية "بلو فلاج"، وهي الأكبر التي تجري في إسرائيل حتى الآن. وإلى جانب ألمانيا وإسرائيل، تشارك إيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليونان والولايات المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلى في بيان إن هذا التحليق المشترك "يعبر عن الشراكة القوية والصلة بين القوات الجوية والدول وكذلك الالتزام بمواصلة التعاون في المستقبل".

من المقرر ان تستمر مناورات طيران "بلو فلاج" حتى 28 أكتوبر .