عماد الدين حسين عن «شوايات سجن طرة»: الإخراج السيء للمشهد ربما ساهم في نقل صورة غير حقيقية

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، على الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شوايات للكباب والكفتة بمجمع سجون طرة خلال منتدى السجون الثالث الاثنين الماضي، قائلًا: «بدل ما نسهر على أحوال المساجين هل هما كويسين والمعاملة، انشغلنا فقط بالحكاية، وهي مادة مغرية للكوميكس على السوشيال ميديا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت، أن الإخراج السيء للمشهد ربما ساهم في نقل صورة بأن كافة المساجين يتناولون المشويات، موضحًا أن هذه المأكولات مقتصرة على المساجين الذين يمتلكون المال لشرائها.

وأشار إلى أن النقود التي يودعها أهالي هؤلاء المساجين بالأمانات تحول إلى بونات يصرف بها المساجين ما يشاؤون من «فاكهة وسجائر وكباب وكفتة ووجبات»، كالمتاحة بالمحال التجارية الكبرى، قائلًا: «من يمتلك النقود يقوم بالشراء، ويشمل ذلك كافة المساجين الأغنياء سواء إخواني أو شيوعي أو ناصري أو رأسمالي أو وزير سابق».

وأوضح أن السجين العادي يتناول صباحًا – وفقًا للائحة الطعام المقننة بمصلحة السجون – 150 جم من الفول، و40 جم من الجبنة أو بيضتين، إضافة إلى غيف من الخبز، ويتناول على الغذاء 150 جم من اللحوم بمعدل يومين في الأسبوع، 150 جم من الأرز إضافة إلى 300 جم خضار مطبوخ.

وأكد أن السجون المصرية شأنها شأن أية مصلحة حكومية يوجد بها جوانب إيجابية وسلبية، متمنيًا من وزارة الداخلية سرعة علاج السلبيات وحل المشاكل الحقيقية التي يواجهها البعض لإدخال الملابس والدواء والحبس الاحتياطي بالأقسام، بغض النظر عن حقوق الإنسان والدول الخارجية.