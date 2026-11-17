أبدى جنسن هوانج، مؤسس شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي السابق، استعداده للعودة إلى قيادة عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، مؤكدًا أنه سيكون «فخورًا» بالعودة إلى منصبه، وذلك في أول تصريحات علنية له منذ استقالته المفاجئة على خلفية تقارير عن تورطه في علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مزعومة مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية.

وقال هوانج، في بيان أرسله ممثله الشخصي إلى شبكة «بي بي سي» البريطانية، إنه ارتكب أخطاء جسيمة في حياته الشخصية، مضيفًا: «لقد تسببت في مشكلات لمجلس إدارة الشركة، وهو أمر أشعر بندم عميق حياله، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن أخطائي».

وأشار إلى تلقيه موجة من الاتصالات من موظفي الشركة ومستثمرين وأطراف أخرى، أعربوا خلالها عن رغبتهم في عودته إلى منصب الرئيس التنفيذي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه إنفيديا للإعلان عن نتائجها المالية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وسط تساؤلات بشأن مستقبل قيادتها وانعكاسات التطورات الأخيرة على الشركة العاملة في قطاع الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

فيما أوضحت «بي بي سي» أن فرص عودة هوانج إلى منصبه لا تزال غير واضحة، مشيرة إلى أن مجلس إدارة إنفيديا لا يتجه حاليًا إلى إعادته لقيادة الشركة، وفقًا لما أوردته الشبكة في تقرير سابق.

وأضافت أن مجلس الإدارة يجري تحقيقًا نشطًا بشأن سلوك هوانغ، بما في ذلك علاقة عاطفية مزعومة مع أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة.

كما يواجه الملياردير الأمريكي احتمال المثول أمام عدد من لجان أعضاء الكونجرس الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة، للإجابة عن تساؤلات تتعلق بعلاقته المزعومة بامرأة يُشتبه في عملها لصالح بكين، وهو ما يضيف أبعادًا سياسية وأمنية إلى الأزمة التي تواجهه.