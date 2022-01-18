قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 30 ألف معلم سنويًّا هو حصيلة جهود استمرت لعدة أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنّ الرئيس السيسي اتخذ قرارًا تاريخيًّا لم يحدث منذ فترات طويلة.

وأوضح أنّ إضافة 150 ألف معلم خلال خمس سنوات أمرٌ غير مسبوق على مدار السنوات الـ20 الماضية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسات مفصلة لتحديد مناطق العجز وأي مراحل عمرية وأي مدارس وأي تخصصات.

وأفاد بأن هناك خريطة توضح أوجه العجز، وعلى أساسها تم تحديد رقم 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، وهو ما تم عرضه على الرئيس السيسي ووافق عليه.

وأشار إلى العمل على التدريب ورفع المستوى الاجتماعي والمهني للمعلمين، وهو ما يتمثّل في الحافز الإضافي، لافتًا إلى أنه تم كذلك بحث تطوير مناهج كليات التربية لتخريج المعلم المُعَد للنظام الجديد.

ووجه الرئيس السيسي، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات؛ لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، كما إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

وشملت قرارات الرئيس كذلك، توجيهه باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.