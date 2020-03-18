اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في الغربية بقرية ميت بدر حلاوة

صرح مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، أنه تم اكتشاف أول حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في المحافظة لمواطن من قرية ميت بدر حلاوة، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالعجمي بالإسكندرية

وأوضح المصدر الطبي المسؤول أن الحالة لمواطن من قرية ميت بدر حلاوة، كان قادما من فرنسا، يوم 12 مارس الماضي وظهرت عليه أعراض المرض يوم 15 مارس الجاري، ليتم حجزه في مستشفى صدر المحلة، وثبتت إيجابيته اليوم الأربعاء، وتم نقله من خلال سيارة إسعاف معقمة إلى مستشفى العزل بالعجمي في الإسكندرية.

وأضاف أنه تم حجز حالة مخالطة ظهرت عليها أعراض الحمى، وجار إرسال فريق تعقيم للقرية، والكشف على المخالطين.