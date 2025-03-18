بيبو عن قرعة الدوري: لماذا لا نجعل التحكيم بالذكاء الاصطناعي؟

انتقد خالد بيبو، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي قرار إجراء قرعة الدور الثاني من الدوري العام هذا الموسم بالذكاء الاصطناعي.

وقال خالد بيبو في تصريحات عبر قناة القاهرة والناس: "لا أريد القول إن الأهلي انسحب من مباراة القمة، سأقول إن الأهلي لم يشارك في المباراة فقط".

وأضاف: "النادي الأهلي كان لديه شعور من جميع المقدمات قبل المباراة أن الأمور لا تسير بأفضل شكل.. منذ مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول ونحن نرى أمورًا غريبة تحدث في الدوري المصري".

وتابع: "لا يوجد داع لإجراء قرعة لا يراها أحد.. لا أفهم ما سبب إجراء قرعة بالذكاء الاصطناعي.. لماذا لا نجعل التحكيم بالذكاء الاصطناعي؟ لماذا القرعة فقط؟ موضوع غريب جدًا".

وأتم خالد بيبو تصريحاته قائلًا: "الأهلي لا تنقصه البطولات، الفكرة مع الإدارة ومحمود الخطيب ليست البطولات، ولكن تكمُن في تنفيذ لوائح، حتى وإن خسر النادي بطولة، ولكن يجب أن تكون هناك بعد ذلك لوائح تُنفذ، ويكون كل شيء في النور".