السوداني يبحث في واشنطن سبل إصلاح القطاع المصرفي العراقي

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى المضي قدما في الحوار مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لإصلاح القطاع المصرفي في العراق.

وقال السوداني خلال اجتماعه في واشنطن مع دانييل زيليكو نائب رئيس بنك جي بي مورجان،:"لا يمكن العمل في أي قطاع تنموي بدون خطوات إصلاحية للقطاع المصرفي".

من جانبه أشاد زيليكو بجهود الحكومة العراقية في تفعيل وتطوير وتأهيل المصارف الحكومية والخاصة، وإجراءاتها في مجال تقديم المساعدة للمصارف العراقية الخاصة، بحسب البيان العراقي.

وأكد" دعم البنك لأنشطة صندوق العراق للتنمية والإستعداد لتقديم الخبرات والمساعدة في مجال التدريب والتعاون والشراكة" .

وبحث الجانبان جهود الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، في ظل المسار الذي تنتهجه نحو النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق التنمية، فضلاً عن مناقشة إجراءات الحكومة في تطوير قطاع المصارف الحكومية، من خلال تعاقدها مع كبريات الشركات العالمية الاستشارية المختصة بالإصلاح المصرفي.

كما تم بحث تشجيع المصارف الخاصة العراقية على فتح حسابات لدى المصارف الأجنبية لتكون بنوك مراسلة، وفق خطة تهدف إلى الاستغناء عن المنصة الإلكترونية نهاية العام الحالي.