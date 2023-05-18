 الحوار الوطني.. أحمد مجاهد: نجاح الحوار مسئولية المشاركين.. وعلى الجميع دعم الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق - بوابة الشروق
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الحوار الوطني.. أحمد مجاهد: نجاح الحوار مسئولية المشاركين.. وعلى الجميع دعم الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق

تصوير أحمد عبدالفتاح
تصوير أحمد عبدالفتاح
علي كمال:
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 12:30 م | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 12:30 م

قال أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة بالمحور المجتمعي، إن الغاية الأساسية من الحوار الوطني زيادة المساحة المشتركة بين كل الآراء للوصول إلى حلول أو توصيات داعمة للدولة المصرية وللصالح العام، مشددا على أن نجاح الحوار مسئولية كل المشاركين به وعلى الجميع دعم الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق.

واستعرض مجاهد، خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية بأولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تفاصيل ضوابط الجلسة، قائلا: "يجب على المتحدث الالتزام بالوقت المحدد، والتعبير عن رأيه بوضوح مع الالتزام باحترام أصول اللياقة، وعدم الخروج عن موضوع النقاش".

وكشف عن أنه يجوز عقد أكثر من جلسة في الموضوع الواحد إذا تطلب النقاش ذلك، مضيفا "إدارة الحوار تسعى لتحقيق التوافق قدر الإمكان للوصول لمساحات مشتركة، فهو حوار نختلف من أجل هو لكن لا نختلف عليه".


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