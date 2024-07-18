ميقاتي يجدد إدانته للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إدانته للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان، معربا عن تقديره لتضحيات أهل الجنوب واستشهادهم في سبيل الحق والحرية وكرامة الوطن.

جاء حديث ميقاتي في مستهل جلسة لمجلس الوزراء صباح اليوم، والتي خصصت للبحث في وضع الكلية الحربية بالجيش اللبناني. وحضر الجلسة 16وزيرا، بمشاركة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وقال ميقاتي: "نكرر إدانتنا لجرائم العدو الإسرائيلي، مطالبين بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في شأن الجنوب".

وأضاف: "نؤكد في كل مقام وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وسنبقى في جهوزية لتفادي أي خطر يهدد مؤسسات الدولة من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها".

وبشأن ملف النازحين السوريين، أكّد ميقاتي "أن ما توافقنا عليه واتخذنا القرارات بشأنه تتم متابعته من قبل الوزارات والأجهزة المعنية وفي مقدمها الأمن العام، وعبر اجتماعات مع كل الأجهزة المعنية".

وأعلن أنه في الجلسة المقبلة "سنطلب من مدير الأمن العام الحضور معنا لاطلاعكم على مراحل تنفيذ الخطة الموضوعة في هذا الاطار. وقريبا سيقوم وزير الخارجية بزيارة الى سوريا".

وقرّر مجلس الوزراء، بحسب ما أعلن وزير الاعلام زياد مكاري، "الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطني الرامي إلى الموافقة على مضمون كتاب قيادة الجيش، بحيث يصبح العدد الإجمالي 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية".

وأضاف أنه مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدد عددهم بـ82 تلميذ ضابط مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى إلحاق جميع الناجحين وعددهم 200 في الكلية الحربية في آن واحد، قبل أواخر شهر أكتوبر المقبل.