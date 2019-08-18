دونجا: بيراميدز رفض رحيلي للأهلي والزمالك وكان لدي عروض من بلجيكا وإيطاليا

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أكد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز أن الأهلي والزمالك وأندية أوروبية كانت ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد:"لا أحب الحديث عن المفاوضات، ولكن كان هناك تواصل من جانب الأهلي مع إدارة نادي بيراميدز لضمي، ولكن النادي رفض رحيلي وتمسك باستمراري".

وأضاف:"بخلاف عرض الاهلي كان هناك عرضا من الزمالك ومن أندية في بلجيكا وإيطاليا ولكن بيراميدز تمسك ببقائي ورفض كل العروض".

ونجح دونجا مع فريقه، مساء السبت، في تخطى عقبة الأهلي بكأس مصر وتأهل لدور الثمانية بالمسابقة المحلية."تفاصيل المباراة".

جدير بالذكر أن دونجا كان أحد عناصر المنتخب الوطني التي شاركت ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.