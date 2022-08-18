هل تنجح سارة بالين في العودة إلى الساحة السياسية بفضل دعم ترامب؟

وتنافس بالين أيضا في انتخابات خاصة منفصلة لتمثيل ألاسكا في مجلس النواب لمدة 5 أشهر بعد وفاة النائب الجمهوري دون يونغ في مارس.

وعلى ضوء شعاراتها المحافظة والمناهضة للمؤسسات، يراها كثيرون محسوبة على تيار دونالد ترامب.

ويتحدر منافسها بيغيتش من عائلة بارزة تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، ويعمل في مجال تجارة التكنولوجيا. وأفادت صحيفة "أنكوراج دايلي نيوز"، أنّ زوج بالين السابق أطلق حملة تمويل الأسبوع الماضي لدعم منافسها بيغيتش.

أما منافستها ماري بلتولا، المشرّعة السابقة في الولاية، ستكون أول من يمثّل ألاسكا من السكّان الأصليين في حال فوزها.

وفي ما يخصّ انتخابات مجلس الشيوخ لولاية ألاسكا ـ تخوض الانتخابات التكميلية في نوفمبر عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية ليزا موركوفسكي (65 عاماً).

وتعد ليزا موركوفسكي الوحيدة التي تمكنت من خوض السباق مجددا على أمل إعادة انتخابها، وذلك من بين سبعة جمهوريين في مجلس الشيوخ صوتوا ضد ترامب خلال إجراءات مساءلة بهدف عزله في 2021.