درة تساند الشعب اللبناني: «دائما كان اللبنانيون ينتفضون للحق والكرامة»

دعمت الفنانة التونسية درة، الشعب اللبناني، خلال المظاهرات التي اجتاحت الشوارع والمدن اللبنانية، احتجاجا على فرض الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة اللبنانية على الشعب.

ونشرت "درة" عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للعلم اللبناني، وعلقت قائلة: "لبنان البلد الّلي عشت فيه لأن جزء من دراستي كان فيه وأحبه من قلبي ودائما كان اللبنانيون ينتفضون للحق والكرامة، الله يحفظ لبنان وشعبه ويرجع أجمل وأفضل".

وكانت انطلقت مظاهرات احتجاجية مساء أمس في وسط بيروت وانتقلت لتعم كافة المناطق اللبنانية، نتج عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة، عقب موافقة الحكومة اللبنانية على مشروع قانون يفرض رسوما على تطبيقات الإنترنت التي تتميز بخاصية الاتصال المجانية مثل «واتساب»، و«فيسبوك»، في حال أقر مجلس النواب مشروع قانون الحكومة، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي، وذلك خشية أن يكون فرض هذه الرسوم مقدمة لفرض أعباء ضريبية إضافية، تشمل البنزين وغيرها من المواد والمستلزمات.

يشار إلى أن اللبنانيون يعتمدون في اتصالاتهم اليومية بشكل أساسي على برامج المحادثات عبر الإنترنت، عوضا عن خدمات الاتصالات المحمولة الاعتيادية، في ضوء الارتفاع الكبير لأسعار خدمات الاتصالات في لبنان، فقامت الحكومة اللبنانية بإقرار رسوم على استخدام هذه التطبيقات، تقدر بـ20 سنتا يوميا على كل مشترك، وتطبق على المكالمات الصوتية فقط وليست على الرسائل النصية أو الرسائل الصوتية، وتفرض على المكالمة الأولى فقط من اليوم، وقالت أنه من المقدر أن يؤمن هذا القرار 216 مليون دولار في السنة إلى خزينة الدولة اللبنانية، يجمع من 3 ملايين مستخدم لهذه التطبيقات تقريبا.