المشرف على مركز التنبؤ بالري: بدء موسم الأمطار منتصف الأسبوع

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ بوزارة الري، إن موسم الأمطار سيبدأ منتصف الأسبوع الجاري، متوقعة هطول أمطار يومي 20 و21 أكتوبر على الساحل الشمالي وأجزاء من الدلتا.

وأضافت سيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أن الوزارة تصدر التوقعات والإنذارات لضمان الجاهزية وخاصة في المناطق الشمالية وتجهيز المعدات لمواجهة الأمطار، مشيرة إلى أنها تصدر بشكل دوري على مدار شهر أكتوبر.

ولفتت إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد حتى لو كانت الأمطار المتوقعة بسيطة، منوهة إلى أن الأمطار تتعرض لتغيرات سريعة.

وذكرت المشرف على مركز التنبؤ بوزارة الري أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أن المركز يختص بكمية الأمطار وشدتها وإمكانية التعامل معها.